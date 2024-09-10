Працівниця Львівської облради купила Porsche Cayenne, але записала на батька

Головна спеціалістка відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської облради Василина Софранюк (Федюк) придбала 3-літровий позашляховик Porsche Cayenne 2014 року випуску.

Орієнтовна ціна такого автомобіля – 24 тисячі доларів (близько 984 тисячі гривень). При цьому річний заробіток Василини Софранюк у 2023 році становив лише 128 тисяч гривень, які вона отримала в якості зарплати працюючи у Львівській облраді.

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Офіційно авто записане на 62-річного батька Василини Івана Федюка. Водночас телеграм-канал "Політичний треш", автором якого є колишній працівник Львівської ОДА Дмитро Посипанко, пише, що новим автомобілем користується Василина Софранюк, яка приїжджає на Porsche Cayenne на роботу та паркує його біля гаражів Львівської облради.

Софранюк любить дорогі авто

Жодних заощаджень вона не декларує. При цьому дівчина любить дорогі автомобілі і за час повномасштабної війни, окрім Porsche Cayenne, у липні 2022 року вона придбала Mercedes-Benz CLA 250 2015 року випуску. Вартість цього авто на той час склала — 584 тисячі гривень або близько 16 тисяч доларів США.

На новому Porsche Cayenne Василина Софранюк зберегла "дзеркальні" номери ВС1001HX, які раніше були на її Mercedes-Benz CLA 250.



Porsche Cayenne Софронюк / Фото з телеграм-каналу "Політичний треш"

Василина Софранюк підтвердила цю інформацію.

"Я поміняла авто, поки воно не задеклароване. Там брехні нема, все правдиво, пройшло лиш два тижні, то ще задекларую", – написала вона.



Софранюк каже, що не встигла задекларувати авто / Скриншот з фейсбуку

Не перший скандал із Софранюк

Працівниця Львівської облради стала відомою після скандалу, коли колишній начальник управління Патрульної поліції Львівської області Роман Пилипенко подарував їй дозвіл на проїзд львівською площею Ринок.

Дівчина опублікувала відео у соцмережі, де відкриває коробку, в якій, за її словами, перебуває дозвіл на проїзд по площі Ринок на її "Мерседес". Підписала відео Софранюк "люблю п*вий*буватись".

Після скандалу Пилипенка усунули від виконання службових обов'язків. А Софранюк отримала догану.