Це величезне зміщення. Людина, для якої ця тема була однією з головних нарівні з тарифними війнами проти Китаю, раптом повністю втратила до неї інтерес. І зараз усім нам варто змінити головний парадигмальний підхід до аналізу того, що відбувається в США. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Колективна Америка замість одного "договорняка"

Нам треба просто відкинути прізвище Трамп і говорити про "американське керівництво". Трамп став достроковою "кульгавою качкою" через серію важких політичних поразок, яких він зазнав останнім часом. Він перебуває у глибокому політичному нокдауні.

Подивіться на Конгрес США. Ще тиждень тому вважалося, що Трамп виступає проти жорсткого законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про санкції проти Росії, а спікер Майкл Джонсон переконував, що в палат "немає аппетиту" це голосувати. А сьогодні комітет Конгресу рекордно швидко виносить документ на підсумкове голосування. Трампа про це навіть ніхто не запитав.

Сьогодні Америкою керують зовсім інші сили, і це не одна людина, а колективне керівництво. Конгресменам треба переобиратися, у них своя політична логіка. І вони просто блокують можливість Трампа самостійно дарувати Путіну скасування санкцій.

Сім'я Трампа та брудні російські гроші

Усі історії навколо родини Трампа – це класична структура клану мафіозного типу, де у кожного своя чітка роль. Якщо Ерік Трамп – це потенційний політичний спадкоємець із президентськими амбіціями, то Дональд Трамп-молодший виконує роль такого собі Фредо Корлеоне.

Згадайте його нещодавній надсекретний візит до Естонії через Монголію в супроводі колишнього нью-йоркського мафіозі Майкла Францезе. Чому саме Монголія? Бо це фактично шпигунський та економічний задній двір Росії, куди можна зручно прилетіти для неформальних контактів, не здійснюючи посадки в Москві.

А паралельно виринають скандали з подарунками та коштами від російського олігарха Умара Кремльова. Усі ці нібито "трампівські" криптоінвестиційні компанії насправді накачані брудними російськими та арабськими грошима. Родина Трампа вже давно й щільно пов'язана з російським капіталом.

Енергетичне перемир'я: розклад сил

Що стосується так званого енергетичного перемир'я, то тут діє дуже проста та прагматична математика. Трампу перед виборами потрібно було зупинити зростання цін на пальне, тому він кинув публічний закид про атаки на НПЗ.

Україна відповіла абсолютно логічно: ми готові не бити по російських НПЗ за умови, що Росія зупиняє удари по нашій енергетиці, логістиці та цивільній інфраструктурі. Це чесна угода. Для України це шанс мінімізувати наслідки важкої зими, а для Путіна – можливість відновити розбиту нафтопереробку, де вже виник реальний дефіцит бензину.

Однак імовірність практичної реалізації цієї угоди зараз близька до нуля. Схема проста і зрозуміла, але вона впирається в нинішній психологічний стан Путіна, який просто не здатен дотримуватися жодних домовленостей.