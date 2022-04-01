Сьогодні з гарячих точок евакуювали понад 6 тисяч осіб
1 квітня 2022 , 22:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм Кирила Тимошенка
Сьогодні вдалося евакуювати 6 2 66 осіб з міст, де йдуть активні бойові дії або ж які захоплені окупантами. Майже половина евакуйованих з Маріуполя.
Евакуювати 1 квітня вдалося людей з Донецької, Луганської та Запорізької областей. Крім того, ще чекають на прибуття колон з Маріуполя та Мелітополя.
Зауважте Скільки осіб вдалося евакуювати з Луганщини 1 квітня
З яких міст евакуювали українців
Без урахування колон з Маріуполя і Мелітополя, які за даними Офісу Президента станом на 20:30 проїхали останній блокпост окупантів, статистика виглядає так:
- Маріуполь – 3 071 особа;
- Сєвєродонецьк (Луганщина) – 285;
- Рубіжне (Луганщина) – 60;
- Попасна (Луганщина) – 38;
- Кремінна (Луганщина) – 52;
- Лисичанськ (Луганщина) – 1 300;
- Пологи (Запоріжжя) – 452;
- Василівка (Запоріжжя) – 180;
- Мелітополь (Запоріжжя) – 813;
- Бердянськ (Запоріжжя) – 15.
У Запоріжжі ще очікують евакуйованих з Мелітополя та Маріуполя. За даними Офісу Президента, повинні прибути 42 автобуси з Бердянська з маріупольцями, 12 автобусів з мелітопольцями та близько 300 приватних автівок.
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