Сьогодні кожен із нас – захисник своєї землі, – Зеленський розповів про свій сон та стан

Президент України Володимир Зеленський розповів, як пишається своїм народом. Кожен українець робить все можливе, щоб перемогти російських окупантів.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню la Republica розповів, що до режиму з малою кількістю сну звик давно, тому це не стало проблемою. Його спілкування з родиною зараз дуже обмежене, але на це пішло багато українців – після перемоги буде нагода провести час із рідними.

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"Кожен з нас – захисник своєї землі"

Український президент підкреслив, що кожен українець став на захист своєї рідної землі та її щасливого майбутнього.

Сьогодні кожен із нас – захисник своєї землі, своєї держави та нашого спільного майбутнього. Я пишаюся громадянами України,

– сказав він.

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