Сьогодні наші хлопці тримають це небо, ми воюємо за всю Європу, – Данілов

НАТО відмовилося закрити небо над Україною від російської авіації та бомбардувань. Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що українські Збройні Сили зараз тримають це небо та воюють за всю Європу.

Данілов під час прямого ефіру наголосив, що йому дуже шкода, що сьогодні хтось не хоче закривати нам небо.

До теми Не дозволяйте Путіну перетворити Україну на Сирію, – Кулеба на засіданні глав МЗС НАТО

"Насправді ми сьогодні воюємо за всю Європу", – сказав секретар РНБО.

Він також подякував тим країнах, які нас підтримали та допомагають.

Наші хлопці і дівчата сьогодні тримають це небо на своїх руках, ціною життя. Кожен день у нас гинуть люди, бо не можуть закрити небо над Україною. Але ми й це пройдемо. Ми обов'язково будемо переможцями в цій війні,

– заявив Данілов.

На його думку, пройде час, все стане на свої місця і декому буде соромно за те, що вони не змогли прийняти це рішення (закрити небо над Україною, – ред).

Раніше Михайло Подоляк прокоментував слова НАТО про закрите небо. Зокрема, радник глави Офісу Президента сказав, що будуть працювати з західними партнерами задля того, щоб закрити небо над Україною. За його словами, Україна платить найбільшу ціну — платить своїми дітьми.