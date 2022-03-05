Сьогодні найбільш уразливим є українське небо, – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив на тому, що наразі найбільш уразливим залишається українське небо. Водночас він наголосив на тому, що вже понад 9 діб Україна героїчно захищає весь світ.

У своєму традиційному зведенні міністр оборони підкреслив, що Україна бореться з агресором понад 9 діб. І якщо ми справляємося з ворогом на землі, то українське небо досі залишається найвразливішим.

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Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал,

– наголосив він.

Міністр також додав, що авіація усіх видів бомбардує міста, селища та цивільну інфраструктуру, у тому числі критично важливу та небезпечні – як-от атомні та гідроелектростанції.

Що стосується суходолу, то ворогу вдалося просунутися на окремих напрямках, але контролює він незначну територію. А наші захисники та захисниці дають потужну відсіч, а також невтомно витісняють окупантів.

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