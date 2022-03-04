На сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку, – Подоляк

Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні немає загрози прямого вторгнення з білоруського боку. Активізація та мобілізація їхніх сил час від часу з'являється, однак не варто перебільшувати ризики.

Відповідну заяву радник голови Офісу Президента Подоляк зробив 4 березня під час пресконференції. Вона відбулася у Львові.

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На сьогодні нема мобілізації в тому обсязі, який буде достатнім, аби Білорусь взяла участь у бойових діях. На сьогодні загрози прямого вторгнення з білоруського боку немає,

– наголосив Подоляк.

За словами Подоляка, інформації, що Білорусь готова взяти участь у бойових діях на боці Росії наразі немає. Однак білоруська сторона надала окупантам свою територію для інфраструктурних дій.

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