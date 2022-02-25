Сьогодні Україні потрібні всі, – командувач Територіальної оборони
Джерело:Територіальна оборона ЗС України
Через війну, яку розв'язала проти нас Росія, українців закликають брати до рук зброю та боротися за свою країну. Зараз потрібні люди у лавах Територіальної оборони.
Наразі всі процедури спрощені й немає жодних обмежень. Командувач Сил Територіальної оборони Юрій Галушкін наголосив, що сьогодні Україні потрібні всі.
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Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає,
– наголосив він.
Це офіційна заява Юрія Галушко. Тож якщо ви захочете долучитися до оборони, а на місцях виникнуть якісь проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Як зробити коктейль молотова / Інфографіка МВС України