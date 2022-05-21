Сьогодні Україну захищає 700 тисяч військових, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про особовий склад української армії. Станом на сьогодні державу захищає аж 700 тисяч військових.

Про це він розповів в інтерв’ю українським журналістам під час національного телемарафону, передає 24 канал. Особовий склад і техніка розташована по всій країні.

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Армія в 250 тисяч людей – це мало

За його словами, сьогоднішня ситуація на фронті – це результат роботи 700 тисяч українських військових.

На сьогодні це 700 тисяч – ось ви бачите результат роботи 700 тисяч людей, які воюють. 700 тисяч. Це в момент війни, – зазначив Володимир Зеленський.

На його думку, армія у 250-260 тисяч людей замала для України. Тим паче, що з цієї кількості бойових підрозділів було на 120 тисяч.

Саме через це Зеленський ще до повномасштабного вторгнення підписав указ про збільшення ЗСУ на 100 тисяч людей на наступний рік. Утім, президент розуміє, що навіть така кількість додаткового особового складу не змогла б запобігти нападу Росії.

Зеленський визнає, що росіян зараз дуже багато: вони використали абсолютно все, враховуючи навіть "тиху мобілізацію". Зараз з таким обсягом військ, вважає президент, не впоралася б жодна країна Європи.

"З точки зору тих сил, які застосувала Росія, використовуючи абсолютно все, використовуючи навіть резерви, використовуючи таку "тиху мобілізацію" ("тиху", бо мобілізація – це коли війна, а війну вони не могли нам оголосити, вони це назвали "спецоперація"). Вони перекидали війська, збільшення було і в Криму, і в Білорусі – на різних напрямках. Це дійсно великий обсяг. Я думаю, що на сьогодні з таким об’ємом жодна країна Європи не впоралась би", – зазначив Володимир Зеленський.

Що буде перемогою для України у цій війні

Президент вважає, що це – вихід на лінію розмежування, яка була до 24 лютого. Але окуповані території Донбасу та Криму, звісно, Україна не збирається віддавати.

Вихід на ці кордони дозволить продемонструвати, що "нас не захопили, і ми відстояли нашу землю". Далі варто одразу переходити до другого етапу щодо окупованих територій. Зеленський сподівається, що Путіну вистачить розуміння розв'язати усі питання за перемовинами.

Все одно все повернеться. Ми зламали хребет однієї з найсильніших армій світу. Ми вже це зробили, і навіть психологічно. Вони не стануть на ноги за найближчі декілька років, – зауважив Зеленський.

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