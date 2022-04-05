Сьогодні вдалося евакуювати у безпечні місця майже 4 тисячі українців, – Верещук

Ірина Верещук заявила, що за сьогодні було евакуйовано 3 846 українських громадян. Здебільшого людей доправляли до Запоріжжя.

Про це глава Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила під час брифінгу ввечері вівторка, 5 квітня, інформує 24 канал.

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По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них із Маріуполя – 1 496 людей,

– сказала Ірина Верещук.

За її словами, також 720 людей доїхали з міст Запорізької області:

Пологи;

Василівка;

Бердянськ;

Мелітополь.

"Колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась по погодженому маршруту в супроводі делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись", – сказала міністерка.

По дорозі цими автобусами вдалося евакуювати маріупольців і місцевих мешканців з міста Бердянська. За колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вони зараз проходять пункти пропуску в місті Василівка.

Вже незабаром 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі Також до міста Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей,

– вказала глава Мінреінтеграції.

"З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна в Луганській області вдалося евакуювати 1 080 людей", – додала Ірина Верещук на брифінгу.