Україна вперше застосувала вітчизняну ракету-дрон "Паляниця". За словами президента, це новітня зброя. І вона сьогодні вперше уразила ворожу ціль.

Під час виступу на Софіївській площі президент повідомив про успішне застосування нової української розробки.

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Україна вдарила по Росії власною ракетою-дроном

За словами глави держави, саме сьогодні відбулося перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї.

Абсолютно нового класу зброї. Української ракети-дрона "Паляниця". Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую усім, хто це забезпечив. Усім розробникам, виробникам і нашим воїнам… І знаємо, що Росії буде дуже складно навіть вимовити, що саме "прилетіло". Складно протидіяти, але все ж легко зрозуміти за що,

– наголосив Зеленський.

Довідка: У ніч проти 24 серпня у Острогозьку у Воронезькій області відбувся приліт, внаслідок чого спалахнув склад з боєприпасами. У районі оголосили надзвичайну ситуацію, евакуюють людей. Ймовірно, саме сюди могла прилетіти "Паляниця". Щоправда, самі росіяни повідомляють лише про атаку дронів. Також низка блогерів припускали, що під Воронеж "заскочила" ракета "Нептун" – інша успішна українська розробка. Саме дві такі ракети навесні 2022 року сенсаційно пустили на дно флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва" – знаменитого "вбивцю авіаносців", "плавуче ППО", яке мало прикривати російський десант.

У своєму зверненні, приуроченому до Дня Незалежності, президент пообіцяв росіянам "відплату по-українськи". Він наголосив, що ворог добре знатиме, що у будь-яку точку Росії, яка є джерелом небезпеки для життя нашої держави й наших людей, рано чи пізно прилетить українська відповідь.

Нагадаємо, що за останні тижні Україна неодноразово атакувала російські військові аеродроми.

У ніч проти 22 серпня була уражена авіабаза "Маринівка", де були знищені склади з КАБами, а також, ймовірно, пошкоджені щонайменше 5 винищувачів.

Уночі 14 серпня Україна атакувала одразу чотири військові летовища у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях. Зокрема під атакою опинилися аеродроми "Халіно", "Саваслейка", "Борисоглєбськ" та "Балтимор".