Між Україною та Росією відбувся четвертий обмін військовополоненими

Ірина Верещук повідомила, що 14 квітня відбувся четвертий обмін військовополоненими. Загалом додому повертаються 30 українців.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук розповіла, що четвертий обмін відбувся за наказом президента Володимира Зеленського. Про третій обмін повідомляли ще 9 квітня.

Зауважте ГУР звільнило двох українських льотчиків з ворожого полону

Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян,

– повідомила Верещук.

Важливо – ЗСУ 15-й раз успішно вдарили по Чорнобаївці: дивіться відео