На сьогодні виявили сотні колаборантів, серед них "партія шаріків", – Данілов

На час воєнного стану в Україні заборонили в Україні заборонили роботу проросійських партій. Найбільше колаборантів та державних зрадників було серед ОПЗЖ.

В ефірі єдиного телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що з кожним членом цієї партії буде окрема розмова. Він заявив, що колаборанти та корегувальники вогню хай мають на увазі, що перемога буде за Україною, а усі зрадники обов'язково відповідатимуть за свої вчинки.

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Данілов пояснив, що ОПЗЖ – "найстаріша та найпідступніша партія", яка працювала з росіянами. Але також відзначилась "партія шаріків". Були й менш популярні партії "комуністичного та соціалістичного розливу", які взагалі не відповідали ідеології, а лише співпрацювали з Росією.

Скільки колаборантів у списку

За словами Данілова, у списку колаборантів сотні осіб. Але він наголосив, що усі підозрювані мають проходити процедуру кримінального провадження СБУ. Частина колаборантів вже перебувають під опікою СБУ, на решту заводяться справи.

Під час ефіру секретар РНБО скористався можливістю та публічно звернувся до парламенту з проханням зареєструвати та схвалити законопроєкт, який під час воєнного стану дозволяв би проводити справи по колаборантах за спрощеною та пришвидшеною процедурою.

Чи зможуть винні уникнути покарання після війни

Данілов переконаний, що політична та судова ситуація в країні буде не такою, як була до 24 лютого. Насамперед люди, які постраждали внаслідок війни Росії проти України, не дозволять колаборантам та зрадникам поміняти ім'я, паспорт та ухилитися від покарання.

Ті, хто вважає, що ми будемо жити в країні, яка була у нас до 24 лютого, вони помиляться. Люди не дадуть можливості всім цим мерзотникам, всім цим колаборантам ходити по нашій землі,

– заявив Данілов.

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