Сьогодні я не бачу намірів росіян захопити Миколаїв, – Кім

Віталій Кім розповів, що в області ситуація стабільна. Ба більше, наразі він не бачить намірів російських загарбників захопити місто Миколаїв.

Про це глава Миколаївської ОВА розповів в інтерв'ю. Віталій Кім переконаний, що окупанти не планують захопити обласний центр.

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Бої ведуться на кордоні з Херсонщиною

Ситуацію у Миколаєві Віталій Кім назвав стабільною. Так, доба (7 квітня – 24 канал) була спокійною. На жаль, є поранені, але обійшлося без жертв. Що стосується активних боїв, то вони ведуться, зі слів глави Миколаївської ОВА, на кордоні з Херсонською областю.

Віталій Кім не виключає, що область окупанти продовжать обстрілювати. Це, на його думку, може допомогти оркам просувати своїй війська на Схід.

Якщо ці обстріли для залякування, вони одночасно можуть прикривати і якісь військові дії з переміщення. Щодо намірів захопити Миколаїв – ні, не бачу,

– підкреслив він.

Раніше Віталій Кім назвав підлою тактику проведення бойових дій росіянами на Миколаївщині. У самій області окупанти нічого не можуть вдіяти, тож обстрілюють її з РСЗВ "Смерч". Це вони роблять для того, щоб містяни панікували, а також для завдання максимальної шкоди.

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