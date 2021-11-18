Соколова може отримати "зірку героя Росії", – Арестович про оприлюднені журналісткою документи

Журналістка Яніна Соколова опублікувала внутрішні документи, які "раніше не публікувалися". Вона запевнила, що вони начебто свідчать про те, хто з вищий ешалонів влади брав участь в операції із вагнерівцями.

Відповідні документи журналістка Яніна Соколова оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці. Їх прокоментував спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

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Документи з грифом "цілком таємно"

Олексій Арестович написав на своїй сторінці в фейсбуці, що фото документів, які оприлюднила Яніна Соколова, мають грифом "цілком таємно". Відтак, їхню достовірність треба перевіряти.

Політик підкреслив, що копію одного з документів, схоже, зробили ще до його офіційної реєстрації у діловодстві. Мета таких дій, скоріш за все, злочинна.

Тобто хтось зробив копію цілком секретного документа. Це можливо лише у двох випадках: він ворог і робив це системно (на користь кого?) або він одразу готував їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь,

– припустив Арестович.

Він пояснив, що будь-яка з цих дій має ознаки тяжкого злочину проти нацбезпеки. Олексій Арестович заявив, що пояснити документи мають СБУ і ДБР.

Про що йдеться:

якщо документи справжні, – то це кримінальна справа за розголошення державної таємниці, що може призвести до тяжких наслідків;

якщо фейкові – Яніна Соколова має пояснити свої мотиви щодо публікації.

Жодного слова про причини перенесення чи скасування

Арестович пояснив, що "в опублікованих документах немає жодного слова про причини та порядок ухвалення рішення про скасування чи перенесення операції. Згадується лише факт, що вже неодноразово та відкрито згадувалося.

Тобто, жодного факту зливу інформації під час або після наради в ОП тоді в опублікованих Яніною документах не міститься. А ось все, що міститься – виглядає дуже конфіденційно,

– заявив Арестович.

Політик оприлюднив два варіанти фото документів / Фото Олексія Арестовича

Що відомо про опубліковані Яніною Соколовою документи

Журналістка Яніна Соколова 18 листопада на своїй сторінці в фейсбуці опублікувала документи, які "вважає оригінальними".

Вона запевнила, що "вони публікуються вперше".

За словами Соколової, флешку з документами підкинули до її робочого офісу кілька днів тому.

Вона також розповіла, що там є звіт про спецоперацію Авеню від 2020 року з підписом тодішнього начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби.

Також у документах мовиться про заплановані на липень – серпень рейси Turkish Airlines. Саме ними мали летіти російські найманці, завербовані для нібито роботи у Венесуелі.

Також мовиться про те, що ці дії здійснювались за рішенням "вищого військово-політичного керівництва" України.

Яніна Соколова опублікувала документи, які стосуються вагнергейту / Фото з фейсбуку Яніни Соколової

Коротко про розслідування Bellingcat

Bellingcat та The Insider 17 листопада оприлюднили першу частину розслідування про ймовірний зрив операції з вагнерівцями.

Мета операції була показати та викрити діяльність російських спецслужб і терористів ПВК "Вагнер".

У розслідуванні мовиться, що Володимир Зеленський вперше дізнався про спецоперацію 15 червня 2020 року.

За версією розслідувачів, загалом президент схвалив ідею та попросив докладний план. Його 1 липня затвердив міністр оборони.

У розслідуванні розповіли, що відкласти спецоперацію запропонував голова ОП Андрій Єрмак. Влада хотіла не зірвати угоду про перемир'я на Донбасі.

За версією Bellingcat, операцію відтермінували на 5 днів, що й призвело до зриву.

Втім, розслідувачі не оприлюднили даних про те, що операцію нібито "злили".

Повний текст публікації Олексія Арестовича:

– Обидва документи, викладені Яніною Соколовою – з грифом "цілком таємно".

Причому копію другого документа, схоже, зроблено до його офіційної реєстрації у діловодстві.

Тобто хтось зробив копію (!!!) цілком секретного документа.

Це можливо лише у двох випадках:

– він ворог і робив це системно (на користь кого?);

– він одразу готував їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь.

У будь-якому випадку – це дія, що має ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки.

Наразі справа за правоохоронними органами.

Тим, хто це зробив, було б краще справді застрелитися. Це вже не фігура мови.

Тепер наше суспільство теж має оцінити такі речі.

Чи в його інтересах заохочувати витік абсолютно секретних документів з розвідки держави, що воює, – яким би це не було способом?

І хотілося б оцінки журналістської спільноти – подібних дій журналістів:

– за детальне розкриття задуму секретної операції (методи, способи, ресурси) + залучених конфіденційних осіб та їх ролі (що дозволяє росіянам трохи попрацювати для їх ідентифікації та затримання/ліквідації) Соколова може отримати…. зірку "Героя Росії".

Якщо ми нормальне суспільство, зацікавлене у своєму виживанні, залишається один варіант: усіх, хто крутить цю історію у такий спосіб, викидаючи таємні документи, – зв'язати та втопити.

За законом, звісно.

Ось зараз і перевіримо – чого ми всі варті.

Найголовніше, якщо оцінювати це як "журналістський обов'язок":

– що мали показати ці документи?

– чого ми ще не знаємо? Позивні агентів? Їхнє місце розташування? Хронологію операції?

Яка така "суспільно важлива мета" переслідується публікацією цих документів?

——

Яніна навіть уявлення не має, як підло і небезпечно вона вчинила.

Стосовно цієї самої української розвідки, яку взялася захищати.

Просто тому, що не розуміється на специфіці.

Але той, хто це злив – точно знає.

А тепер слово за СБУ/ДБР.

Так тут усе просто – компетентні структури (ГУР, СБУ, ДБР, ГПУ чи ще хтось…) мають підтвердити чи спростувати справжність документів.

Якщо справжні, то це кримінальна справа за розголошення державної таємниці, що може призвести до тяжких наслідків.

Якщо фейк, то оголосити про це і тоді Яніна нехай намагається пояснити свої мотиви, коли приймала рішення взяти цю інформацію і опублікувати.

Ці мотиви тим більше цікаві, що в опублікованих документах немає жодного слова про причини та порядок ухвалення рішення про скасування/перенесення операції. Згадується лише факт, що вже неодноразово та відкрито згадувалося.

Тобто, жодного факту зливу інформації під час або після наради в ОП тоді в опублікованих Яніною документах не міститься.

А ось все, що міститься – виглядає дуже конфіденційно.