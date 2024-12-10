Солдати КНДР перебувають в Курській області й готові вступити в бій, – Пентагон
Військові Північної Кореї не приймали участь в бойових діях, але вони усе ще перебувають у Курській області Росії і готові вступити в бій в будь-який момент.
Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, інфомує 24 Канал.
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"Війська КНДР досі перебувають у Курській області", – зазначила вон під час брифінгу.
Чи брали участь війська КНДР у війні
Також представниця відомства повідомила, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська приймали безпосереднью участь у бойових діях.
Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію, – додала вона.
Ситуація може різко змінитися
Ранігк прессекретар Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що наразі немає доказів активної участі військ КНДР в боях проти України на боці Росії. Однак, у Міноборони США вважають, ситуація може змінитися в будь-який момент. За йго словами, "в певний момент часу це, швидше за все, станеться".
Довідково. Головне управління розвідки України повідомило про вірогідність збільшення кількості контингенту Північної Кореї в Росії до 100 тисяч військових.