Солдати КНДР перебувають в Курській області й готові вступити в бій, – Пентагон

Військові Північної Кореї не приймали участь в бойових діях, але вони усе ще перебувають у Курській області Росії і готові вступити в бій в будь-який момент.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, інфомує 24 Канал.

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"Війська КНДР досі перебувають у Курській області", – зазначила вон під час брифінгу.

Чи брали участь війська КНДР у війні

Також представниця відомства повідомила, що американська сторона поки що не бачила, щоб північнокорейські війська приймали безпосереднью участь у бойових діях.

Ми знаємо, що вони готові вступити в бій та продовжуємо моніторити ситуацію, – додала вона.

Ситуація може різко змінитися

Ранігк прессекретар Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що наразі немає доказів активної участі військ КНДР в боях проти України на боці Росії. Однак, у Міноборони США вважають, ситуація може змінитися в будь-який момент. За йго словами, "в певний момент часу це, швидше за все, станеться".

Довідково. Головне управління розвідки України повідомило про вірогідність збільшення кількості контингенту Північної Кореї в Росії до 100 тисяч військових.