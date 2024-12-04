Військові КНДР на Курщині скаржаться на голод, – ГУР

У Курській області зросло невдоволення серед північнокорейських військових через недостатнє постачання їжі. Для вирішення цієї проблеми до регіону відправили російського генерал-майора.

Росія продовжує процес розгортання північнокорейського контингенту. Про це інформує Головне управління розвідки МО України, повідомляє 24 Канал.

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Північні корейці на Курщині не доїдають

Військовослужбовці КНДР, розміщені у Курській області, скаржаться на недостатній обсяг наданої їжі. Для розв'язання проблеми Росія направила генерал-майора Мєвлютова, заступника командувача з ресурсного забезпечення Ленінградського воєнного округу.

Генерал розпорядився видати північним корейцям індивідуальні пайки з продовольчих запасів російської 11 окремої десантно-штурмової бригади.

Держава-агресор продовжує розгортання північнокорейських військ. Солдат зі складу 92 та 94 бригад спецпризначення армії КНДР передають в оперативне підпорядкування підрозділів російської армії, які беруть участь у бойових діях на Курщині — 22 мотострілецького полку, 810 окремої бригади морської піхоти та згаданої вище 11 одшбр.

Раніше у ГУР розповіли подробиці залучення військових КНДР у війну з Україною. Північнокорейські військові можуть брати участь в активних бойових діях на території України, Росії, або перебувати в оперативному резерві.