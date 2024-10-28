Бойового контакту з ними поки не було, – речник ОТУ "Сіверськ" про солдатів КНДР на фронті

Війська КНДР уже могли прибути у Курську область Росії. Однак поки що Сили оборони не мали з ними бойового контакту.

Про це в етері Суспільного заявив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, передає 24 Канал.

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Журналісти спитали у Мисника, чи фіксували ЗСУ присутність північнокорейських військових у зоні оперативної діяльності ОТУ "Сіверськ". Окрім цього, речнику поставили питання, чи намагається російське командування передислокувати солдатів з КНДР ближче до Курської області.

Дані розвідки такі є. Але поки щодо бойового контакту або полонених у нас немає, поки на цей час немає даних щодо військовослужбовців КНДР,

– відповів Мисник.

До слова, генеральний секретар Марк Рютте підтвердив присутність північнокорейських солдатів у Росії. Він наголосив, що країна-агресорка таким чином намагається зробити ескалацію конфлікту, тому закликав як КНДР, так і Росію зупинити свої загарбницькі дії.