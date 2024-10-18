Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії

Північна Корея вже надала Росії солдат для участі у війні проти України. На тлі цього президент Південної Кореї скликав екстрену нараду.

Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що нарада була присвячена саме переміщенню північнокорейських військ до Росії.

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Участь КНДР у війні проти України

У п'ятницю, 18 жовтня, президент Південної Кореї Юн Сук Йоль провів позапланову зустріч з питань безпеки з ключовими представниками розвідки, військових і національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.

У Південній Кореї вважають цей факт "серйозною загрозою безпеці" для країни та міжнародної спільноти.

Водночас в офісі південнокорейського президента не уточнили, скільки солдатів КНДР відправила у Росію та які їхні ролі. За інформацією видання Yonhap News, що посилається на джерела в розвідці Південної Кореї, йдеться про 12 тисяч військових, зокрема спецпризначенців.

Офіс президента Юн Сук Йоля повідомляв, що вони разом зі своїми союзниками уважно стежили за відправкою військ Північної Кореї до Росії з початкових етапів.

Додамо, що у мережі вже з'явилося відео з Сергіївського полігону Приморського краю, на якому військових КНДР екіпірують в російську форму.