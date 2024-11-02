Які проблеми матимуть солдати КНДР у війні проти України: у розвідці Британії пояснили

Північнокорейських солдатів, яких відправили воювати проти України, матимуть значні проблеми на фронті. Труднощі стосуватимуться сумісності з російськими військами, а також використання техніки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розвідку Великої Британії у соцмережі Х, раніше відомої як твітер.

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На які труднощі можуть натрапляти солдати КНДР у війні

У британській розвідці зазначили, що близько 10 тисяч солдатів КНДР уже перебувають на території Росії. Ймовірно, деякі підрозділи вже перекинули в Курську область.

"Росія та КНДР взяли на себе зобов’язання поглибити своє двостороннє партнерство за допомогою Договору про всеосяжне стратегічне партнерство, який містить положення про взаємну оборону, і був ратифікований російською Державною думою 24 жовтня 2024", – зазначили у Міноборони Британії.

Там наголосили, що для Росії військова підтримка КНДР у війні проти України, ймовірно, була головною рушійною силою партнерства. Проте до цього вона була зосереджена навколо постачання зброї Північною Кореєю.

Окрім того, у британській розвідці зазначили, що Збройні сили Росії та КНДР майже напевно зазнають труднощів оперативної сумісності, якщо раніше не проводили спільних військових навчань.

Війська КНДР, які вестимуть бойові операції, майже напевно матимуть проблеми з керуванням російським обладнанням, інтеграцією в російську структуру командування та управління, а також подоланням мовного бар'єра з російськими військами,

– резюмували у розвідці Великої Британії.

До слова, Володимир Зеленський у зверненні 1 листопада розповів, що Україна могла б ліквідувати підрозділи північнокорейських військових, якби мала дозвіл бити західною зброєю вглиб країни-агресорки. Президент також дорікнув Заходу у пасивній реакції щодо присутності солдатів КНДР у Росії.