Це серйозна ескалація, – британський полковник сказав, чим загрожує союз Росії та КНДР

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна фактично воює з Північною Кореєю. За повідомленням українських ЗМІ, 10 тисяч північнокорейських солдатів проходять підготовку в Росії, відтак їх можуть перекинути на фронт, щоб воювати проти ЗСУ.

Полковник армії Великої Британії у відставці Хеміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що Захід добре усвідомлює, що Північна Корея надає Росії боєприпаси та ракети. Втім забезпечення солдатами – це вже інший рівень.

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"На жаль, я не дуже здивований. Я вважаю, що це серйозна ескалація, і командувачі НАТО, лідери у Великій Британії та США повинні уважно придивитися до цього", – наголосив Хеміш де Бреттон-Гордон.

Чим загрожує союз Росії та КНДР

Залишається відкритим питанням про те, що росіяни натомість дають Північній Кореї. Давно відомо, що ця країна відчайдушно намагається отримати ядерний потенціал – зброю, якою зможе загрожувати іншим людям.

У такому випадку КНДР могла б загрожувати Японії та цілій низці інших країн. Можна припустити, що саме через це Північна Корея і надає Росії свої війська.

З іншого боку, це показує, наскільки росіяни зараз у відчаї. Ми знаємо, що в Україні загинуло понад 600 тисяч російських солдатів і їм дуже не вистачає строковиків. Владімір Путін стурбований тим, що деяким олігархам і багатіям, які сидять навколо нього і керують Росією, доведеться відправляти своїх дітей на передову,

– зауважив полковник армії Великої Британії.

Попри це, він задоволений, що такі тиранічні країни як КНДР готові надавати йому своїх бійців. Натомість вони отримують технології, зокрема ядерні. Тому дуже важливою є реакція країн НАТО.

Як перекидання північнокорейських солдатів вплине на фронт

Якщо Росія справді залучить 10 тисяч бійців з КНДР – це дуже багато. Це ціла солдатська дивізія. Однак є сумніви наскільки ці солдати навчені, а головне мотивовані. Скоріш за все, вони воюватимуть під примусом. Не варто відкидати, що це можуть бути навіть злочинці з північнокорейських в'язниць.

Проте 10 тисяч солдатів чи то в районах Донбасу, чи деінде, без сумніву, росіяни будуть використовувати їх як гарматне м'ясо. Однак Путіну байдуже. Я не думаю, що Кім Чен Ина, лідера Північної Кореї, це також хвилюватиме,

– додав Хеміш де Бреттон-Гордон.

Однак це безумовно ескалація, за якою треба неодмінно стежити. Варто сподіватися, що перекидання солдатів з КНДР стане можливістю для України отримати більше зброї від Заходу. У цьому можна вбачати єдиний позитивний елемент.