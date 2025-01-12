Солдати КНДР стають приманкою для дронів: WSJ проаналізувало записки загиблого корейця

За останні тижні ССО оприлюднили 5 рукописних записів щоденника загиблого корейського військового Гьонг Хонг Джонга. Ці уривки містять повсякденні подробиці життя на фронті, опис тактики бою та вияви любові до північнокорейського лідера Кім Чен Ин.

Одна з записок показує, як північнокорейські військові ловлять "на живця" українські дрони, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Що відомо з записок ліквідованого солдата КНДР

Так, груба діаграма, намальована синім чорнилом на одному з листів, деталізує те, як північнокорейські солдати повинні реагувати на наближення українського дрона. Один солдат – якого на малюнку називають "приманкою" – повинен стояти нерухомо, щоб заманити дрон, щоб пара товаришів могла спробувати його збити.

Військовий Гьонг Хонг Джонг, який написав уривок, загинув у перестрілці разом із двома іншими співвітчизниками.

Незалежні експерти, проаналізувавши записи, стверджують, що вони справжні: почерк, вибір слів, вислови ідеологічного характеру притаманні для північнокорейців.

Навіть ціною свого життя я без вагань виконуватиму наказ Верховного Головнокомандувача. Я покажу світові хоробрість і жертовність спецназу Кім Чен Ина,

– йдеться в одній з записок.

Також Джонг у щоденнику перелічив деякі ідеологічні постулати режиму Кіма. За його словами, він виріс у "прихильних обіймах" правлячої Трудової партії та його завдання як солдата - захищати Кіма. Крім того, написав, що йому необхідно спокутувати "гріхи минулого".

"Зміст щоденника типовий для північнокорейського солдата з промитими мізками", – пояснив колишній генерал-майор південнокорейської армії Бан Чон Кван.

В іншому записі Джонг написав слова з промови, яку Кім виголосив перед командирами батальйонів у листопаді минулого року в Пхеньяні. Такі солдати повинні запам'ятовувати промови Кіма слово за словом. Уривок із щоденника цитує мету Кіма для північнокорейської армії "негайно вступити в бій" після отримання наказу.

Як виглядають записки загиблого Гьонг Хонг Джонга / фото ССО

Виходячи з формулювання, знайденого в повідомленні державних ЗМІ Північної Кореї про промову Кіма, здається, що Джонг запам'ятав її дослівно.