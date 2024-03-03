"Тільки погіршить ситуацію": у Польщі пояснили, чому їхніх солдатів не буде в Україні

Раніше Еммануель Макрон заговорив про можливість відправлення до України солдатів НАТО. У Польщі вже на це відреагували. Вважають, що це "тільки погіршить ситуацію".

Відповідну думку озвучив спікер Сейму Польщі Шимон Головня в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Він вважає, що до розміщення своїх військ в Україні НАТО не готове.

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Україні потрібні не солдати НАТО

На його думку, розміщення військ НАТО в Україні значно складніше, ніж припускають деякі люди в Європі.

Не хочу бути нечесним, тому скажу, що це буде проблемою для багатьох країн НАТО. Я знаю, що сказав президент Макрон і яка його ідея загалом, але не думаю, що НАТО готове до такої участі у цій війні,

– зазначив він.

Спікер Сейму вважає, що в такій операції участь окремих країн НАТО може бути проблематичною. Він зауважив, що якщо солдати Альянсу або просто окремої країни-члена НАТО потраплять під атаку або ж загинуть в Україні, то це потрібно буде розглядати як атаку на військовий блок.

Ми муситимемо надати колективну відповідь. НАТО – це як братство, один за всіх і всі за одного. Тому ми дискутуємо з цього приводу,

– зазначив він.

На думку Головні, від Заходу нашій державі необхідні не люди, а технології. Він зазначив, що щоразу, як Україна отримує технологічну перевагу над ворогом, наша держава виграє, і це найголовніше.

Вам потрібна нова зброя, вам потрібна інформація з поля бою, вас потрібно підтримувати багатьма способами. Але ми повинні бути дуже обережними, якщо йдеться про фізичну присутність солдатів НАТО, бо це може погіршити ситуацію. Я думаю, що це може погіршити ситуацію,

– додав польський спікер.

Польща не відправить свої війська

На цьому наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Kresy. На його думку, Варшава вважає доцільнішим надання нашим військовим техніки. Він підкреслив, що відправлення військових – не ініціатива НАТО, а Франції.

Косіняк-Камиш не лише зазначив, що Польща краще б надала нам техніку. Він також наголосив, що третину наших військових навчає саме Варшава.

Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має,

– зазначив він.

Звернімо увагу, що у Bloomberg напередодні вийшов матеріал. У ньому зауважили, що заява Еммануеля Макрона натрапила на критику з боку німецького канцлера Олафа Шольца. Зокрема його обурило те, що французький лідер вирішив висміяти допомогу, надану Берліном нашим військовим.