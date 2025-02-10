Кім Чен Ин остерігається: чому нові війська КНДР можуть і не з'явитись на фронті

Протягом кількох тижнів військові з КНДР не беруть участь в бойових діях в Курській області. Була інформація про те, що Кім Чен Ин може готувати нових солдатів, щоб відправити їх в Росію, але він почав остерігатись поганих наслідків.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, зауваживши, що для очільника КНДР така допомога стала просто "вікном у сучасну війну". Однак він не очікував, що його війська можуть зазнати шалених втрат, а самі військові вдаватись до різних методів, щоб не поїхати до країни-агресорки.

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"Авантюра" Кім Чен Ина не вдалась

За словами керівника безпекових програм, на Курщині росіяни мають проблеми не лише з відходом північнокорейських військових. На цій ділянці фронту і російські батальйонні групи то "з'являються, то пропадають". Причина – шалені втрати, тому війська повинні відходити на переформування.

Війська з КНДР мали таку ж проблему. Однак вивести з поля бою – це не вивести з війни. Підрозділ виводять в оперативний тил, переформовують і вертають назад.

Раніше була інформація про те, що Північна Корея може відправити ще певну кількість своїх військових в Росію.

Інтрига полягала в тому, чи це буде масштабування війни, чи поповнення некомплекту. Найімовірніше, мовилось про друге. Це свідчить про те, що Кім Чен Ин остерігається втягуватись у війну,

– пояснив він.

Лакійчук наголосив, що присутність північнокорейських військових на Курщині – це експедиційна кампанія Кім Чен Ина, яку можна порівняти з присутністю росіян в Сирії. Очільник КНДР висилає своїх військових, щоб зрозуміти як зараз відбувається сучасна війна.

Цікаво! Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко розповів, що північнокорейські військові не звикли до дронів і не знали, як їм протистояти. Для цього вони вигадували "креативні ідеї", коли один солдат був приманкою, а ще двоє намагались збити БпЛА з засідки.

Тим часом самі військові з КНДР вже починають здійснювати саботажі, а їхні сім'ї купують медичні довідки про захворювання, щоб їхніх рідних не відправили в Росію.

Це свідчить, що в Кім Чен Ина не все йде по плану з цією авантюрою. Я переконаний, що він масштабувати цю авантюру не буде та буде намагатись викрутитись з цієї ситуації,

– зауважив керівник безпекових програм.