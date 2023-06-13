Окупанти у заціпенінні, бо не знають, де буде головний удар, – Череватий

Українські військові розпочали наступальні дії і вже звільнили декілька населених пунктів. Тим часом у ворожому війську поширюються панічні настрої.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий. За його словами, ворог зараз перебуває у "заціпенінні".

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Російські солдати повністю деморалізовані

Вони були і продовжують бути в певному такому заціпенінні, вони не знають, де буде головний удар, вони не знають, якими силами ми атакуватимемо і що буде відбуватись,

– сказав Череватий.

Як наголосив речник, з допитів полонених стало зрозуміло, що особовий склад російської армії – далеко не взірці патріотизму, моральності чи бодай якоїсь мотивації для проведення бойових дій.

Череватий наголосив, що головна проблема ворога – не боєприпаси, як вони колись наголошували, а готовий, екіпірований, вмотивований особовий склад.

Власне, це й не дивно, що окупанти – не патріоти, позаяк Росія все більше вербує до лав різних воєнізованих компаній людей, які велику частину життя провели за ґратами.

Успіхи ЗСУ на фронті: головне

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що під час ведення наступальної операції наші війська протягом минулої доби просунулися на:

Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 метрів,

Торецькому напрямку – на 200 метрів,

Бердянському напрямку від 0,5 до 1 кілометра, площа території взятої під контроль склала до 3 квадратних кілометрів.

Варто нагадати, що протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 470 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення "друга армія світу" скоротилась аж на 216 650 солдатів.

Також Сили оборони успішно знищили ворожу техніку ТОС-1А "Сонцепьок". Нацгвардійці та артилеристи ЗСУ знищили ворожу техніку спільними зусиллями.