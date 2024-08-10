Операторка FPV-дрона Яна Залевська зазнала поранення на фронті

Солдатка ЗСУ та операторка FPV-дронів Яна Залевська зазнала поранення на фронті. Дівчина приєдналася до війська, коли їй був 21 рік.

Поранення військова зазнала кілька днів тому. Обставин, за яких це сталося, дівчина не вказує. Раніше Яна Залевська розповідала, що воює на Донецькому напрямку – одному з найгарячіших.

Читайте також Почніть нарешті діяти, – "Калина" оприлюднив причини смерті закатованого в полоні азовця Іщенка

Яна Залевська зазнала поранення

На своїй сторінці в Інстаграм Яна Залевська поділилася фото з пораненням.

Обличчя не жіночої війни,

– написала вона під фото.

Зараз військова перебуває в лікарні й збирає гроші на реабілітацію її та побратима і закупівлю безпілотників.

Дівчина захищає Україну з початку повномасштабного вторгнення, а її тато бере участь у бойових діях з 2014 року. Як зазначала сама Яна в одному з інтерв'ю, вона пішла на фронт заради своєї доньки.

До слова, російська армія не зупиняється та з усіх сил намагається просуватися на Донбасі. Наразі окупанти сконцентровані на захоплення Торецька, а також у перспективі – Костянтинівки.