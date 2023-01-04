Росіяни могли переключитись з Бахмута на Соледар: аналіз WSJ

Російські окупанти упродовж декількох місяців безрезультатно намагалися взяти під контроль Бахмут, що на Донеччині. Західні журналісти проаналізували ситуація в цьому регіоні та констатували, що загарбники зосередили сили на штурмі іншого населеного пункту. Ймовірно, йдеться про Соледар.

У командування української армії бачать ознаки того, що Росія переміщує військові потужності на лінії фронту, де, зокрема, розташований Бахмут. Як зазначають аналітики, посилаючись на офіцерів, невдачі загарбників змусили їх "пом'якшити" наступ на населений пункт і почати перекидати сили на іншу ділянку фронту.

Читайте також Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023

Як змінилися пріоритети у ворожій армії

Власне, не варто сподіватися на те, що окупанти повністю відмовилися від захоплення Бахмута. Однак, очевидно, через стільки місяців невдалих атак їм потрібно переоцінити ситуацію та змінити тактику ведення бойових дій, аби досягнути хоч якогось результату.

Росія може спробувати "перевірити" українську оборону навколо Соледара та здобути там перемогу,

– пишуть у The Wall Street Journal, посилаючись на українських військових.

Поки щось, звісно, констатувати зарано, але перенаправлення вогню з Бахмута – це факт. Однак слід сказати, що досі залишається загадкою, чому окупанти упродовж багатьох місяців хотіли так палко взяти місто, адже воно досить маленьке та не має особливої стратегічної цінності.



Яка ситуація під Бахмутом та Соледаром / Карта The WSJ

Аналітики припустили, взяття Бахмута мало б радше велике психологічне значення для Росії. Така перемога підняла б дух російських військових після численних поразок на різних напрямках фронту.

Росіяни активно обстрілюють Соледар

Останній тиждень загарбники почали з артилерії та іншого виду озброєння активніше обстрілювати Соледар та прилеглі території. У Збройних Силах констатували, що окупантам потрібна хоч якась "перемога".

Вони міняють позиції на Соледар. Їм потрібна одна маленька перемога, тому що вони не можуть взяти Бахмут,

– цитують WSJ речника 46-ї десантно-штурмової дивізії Валерія Юріка.

Водночас варто згадати британську розвідку, яка заявила, що Росія навряд чи досягне прориву найближчим часом на Донеччині. Окупанти намагаються знайти слабкі місця нашої оборони, тому й перенаправляють свої сили. Проте не варто думати, що їм вийде перемогти ЗСУ.

Читайте також Ганьба для Путіна: журналісти NYT оцінили шалені втрати росіян у Макіївці

До теми нагадаємо також слова Командувача Сухопутних військ генерала-полковника Олександра Сирського. Він наголосив, що ЗСУ вдалось зірвати плани росіян. Навіть попри те, що окупанти переважають українських військових чисельністю, вони не змогли захопити Соледар та оточити Бахмут до 26 грудня.