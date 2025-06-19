В Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку: її шукали сотні людей
- В Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку Соломію, яку шукали сотні людей з вечора 18 червня.
- Поліція встановила ймовірного причетного до її смерті, обставини трагедії встановлюються.
В Одесі у середу, 18 червня, зникла 7-річна дівчинка. Її шукали сотні людей, але, на жаль, її знайшли мертвою.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.
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Що відомо про зниклу дитину
Родина 7-річної Соломії – переселенці з Херсона.
Дівчинка увечері 18 червня вийшла з дому у Хаджибейському районі Одеси і зникла.
Як розповідав виданню "Думська" керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій Крайм, востаннє дівчинку бачили у дворі на вулиці Бреуса.
Це було приблизно о 21:30 – вона каталася на самокаті.
Окрім поліції, дівчинку шукали сотні людей. Вони постійно телефонували, писали і долучалися до пошуків.
На жаль, дитина мертва. Правоохоронці уже знайшли ймовірного причетного до цього.
Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк… Обставини трагічної події встановлюються. Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини,
– написали у поліції.
Нагадаємо, що на Прикарпатті уже 2 добу тривають пошуки 5-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.