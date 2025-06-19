В Одесі знайшли мертвою 7-річну дівчинку: її шукали сотні людей

В Одесі у середу, 18 червня, зникла 7-річна дівчинка. Її шукали сотні людей, але, на жаль, її знайшли мертвою.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

Дивіться також В Одеській області померла двомісячна дитина: що кажуть у поліції

Що відомо про зниклу дитину

Родина 7-річної Соломії – переселенці з Херсона.

Дівчинка увечері 18 червня вийшла з дому у Хаджибейському районі Одеси і зникла.

Як розповідав виданню "Думська" керівник громадської організації #КращіЛюдиОдеси, координатор пошуків Сергій Крайм, востаннє дівчинку бачили у дворі на вулиці Бреуса.

Це було приблизно о 21:30 – вона каталася на самокаті.

Окрім поліції, дівчинку шукали сотні людей. Вони постійно телефонували, писали і долучалися до пошуків.

На жаль, дитина мертва. Правоохоронці уже знайшли ймовірного причетного до цього.

Поліція встановила місцезнаходження зниклої безвісти семирічної Соломії Тарасюк… Обставини трагічної події встановлюються. Наразі поліцейські працюють з чоловіком, який ймовірно причетний до смерті дитини,

– написали у поліції.

Нагадаємо, що на Прикарпатті уже 2 добу тривають пошуки 5-річного хлопчика, який зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району.