Диво все ж сталося: через тиждень пошуків на Львівщині знайшли зниклу 11-річну Соломію Веклич

На Львівщині майже тиждень розшукували 11 річну дівчинку Соломію Веклич. Зараз, на щастя, правоохоронці знайшли дитину.

Відомо, що 11-річна Соломія Веклич зникла ще у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. До пошуків дитини залучили понад 600 людей, кінологів, прикордонників. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляла та потребувала медичної допомоги.

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На Львівщині знайшли Соломію Веклич

Як повідомили у Національній поліції, сьогодні, 27 липня, близько одинадцятої години ранку правоохоронці знайшли дитину у лісовому масиві неподалік прикордонного міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому.

Крім цього, також повідомили, що дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб, тобто тиждень. Про зникнення Соломії 20 липня 2024 року у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому приблизно о 16:00 та не повернулась.

11-річну Соломію Веклич знайшли: дивіться відео

Відповідно до інформації, яку оприлюднили правоохоронці, до пошуків дитини вдалося залучити понад шість сотень осіб, серед яких – правоохоронці, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та жителі Львівщини.

Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію,

– сказав очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Під час пошуків стало відомо, що дівчинка не розмовляє та потребує медичної допомоги. Також повідомляли, що дівчинка худорлява та була одягнена у сіру майку та шорти у смужку.

Раніше також повідомляли про те, що у Кременчуку 14 липня сталася надзвичайна ситуація. З одного з міських пологових будинків зникло 4-денне немовля. Наразі дитину розшукує весь особовий склад поліції області. Розглядається також версія про викрадення дитини.

Слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України про незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

Також на Вінниччині поблизу кар'єру в селі Черепашинці на воді зник 7-річний хлопчик. Про зникнення дитини рятувальників повідомили правоохоронці 14 липня. Рятувальники обстежили акваторію водойми площею майже 450 квадратних метра й знайшли тіло дитини. Хлопчика помітили на відстані 15 метрів від берега та на глибині 4 метри.