На Соломонових островах почалися масові заворушення: горів парламент

На тихоокеанських Соломонових островах тривають заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Люди виступають проти уряду та прем'єр-міністра Манассеха Согаварі. Мітингувальники навіть підпалили парламент та трощать магазини.

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Чому люди протестують

Місцеві жителі протестують через відсутність розвитку в країні, пише CNN. Крім того, уряд критикують через рішення 2019 року розірвати зв'язки з Тайванем та встановити офіційні відносини з Китаєм.

Реакція влади

Прем'єр Согаварі заявив, нібито протестувальники хочуть повалити "демократично обраний уряд". Він назвав це сумною та прикрою подією.