На Соломонових островах почалися масові заворушення: горів парламент
Джерело:Financial Reviev
На тихоокеанських Соломонових островах тривають заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ.
Люди виступають проти уряду та прем'єр-міністра Манассеха Согаварі. Мітингувальники навіть підпалили парламент та трощать магазини.
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Чому люди протестують
Місцеві жителі протестують через відсутність розвитку в країні, пише CNN. Крім того, уряд критикують через рішення 2019 року розірвати зв'язки з Тайванем та встановити офіційні відносини з Китаєм.
Реакція влади
Прем'єр Согаварі заявив, нібито протестувальники хочуть повалити "демократично обраний уряд". Він назвав це сумною та прикрою подією.
Наша країна стала свідком ще однієї сумної та прикрої події, спрямованої на повалення демократично обраного уряду,
– стверджує Согаварі.
Поліція вже застосовувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Натомість Австралія спрямовує на острови кілька десятків миротворців.Зверніть увагу! Соломонові острови – це країна в західній частині Тихого океану на схід від Нової Гвінеї. Складається з декількох сотень островів. Там живуть близько 686 тисяч людей