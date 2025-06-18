5 тіл досі не ідентифіковані, – МВС про завершення пошукових робіт у Солом'янському районі

У Солом'янському районі завершили пошукові роботи у багатоповерховому будинку, куди 17 червня влучила російська ракета. Наразі 5 тіл, які виявили під завалами, досі лишаються неідентифікованими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова директорки Департаменту комунікації МВС Мар’яни Реви в етері національного маратону.

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Що сказали в МВС про завершення пошукових робіт у Києві

Мар'яна Рева зазначила, що о 19.20 18 червня була завершена пошукова операція у багатоповерхівці у Солом'янському районі Києва, куди влучила російська ракета. 23 тіла дістали з-під завалів конкретно у цьому будинку.

Фактично ця кількість збігається з кількістю осіб, які вважалися безвісти зниклими. Однак хотіла б зауважити, що 5 тіл поки що ще не ідентифіковано,

– заявила речниця МВС.

Правоохоронниця наголосила, що цифра у 23 загиблих через російський удар по будинку збігається з заявами про безвісти зниклих людей. Водночас з цих 23 осіб на 100% ідентифіковано особи 18 громадян.

"Ще 5 потребують додаткової ідентифікації, порівняльної генетичної експертизи. Цих збігів може не бути, тому що родичі, можливо, ще не здали свої біологічні зразки, тому дуже важливо в таких ситуаціях, аби родичі першої лінії здавали біологічний матеріал, щоб можна було провести експертизу й ідентифікувати тіла", – пояснила Рева.

Екстрені служби продовжують працювати на локації

Речниця МЗС підкреслила, що на місці влучання у Солом'янському районі продовжують працювати рятувальники, тому що завершилася пошуково-рятувальна операція, однак аварійні роботи ще тривають та буде відбуватися повний розбір конструкції.

Загалом упродовж всієї рятувальної операції на цій локації працювало понад 400 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій, було залучено понад 200 одиниць техніки. Це як аварійно-рятувальна техніка, так і інженерна техніка. Крім того, працювали пошукові собаки, працювали психологи з людьми,

– зазначила Мар'яна Рева.

Як наголосила правоохоронниця, психологи надали допомогу понад 220 особам, які перебували на місці трагедії. Це були як родичі загиблих, так і люди, які врятувалися.

З-під завалів також врятували двох осіб рятувальники. Ще майже пів сотні людей деблокували з під'їздів та квартир.

Речниця Міністерства внутрішніх справ також зауважила, що на місці працюють також правоохоронці, зокрема слідчі поліції, криміналісти. Весь мікрорайон оточила поліція для того, аби запобігти фактам крадіжок.

"Тому принагідно звертаюся і до місцевих жителів з проханням дотримуватися обмежувальних заходів, надавати документи для перевірки, коли ви намагаєтесь потрапити на територію. Це все зроблено виключно заради вашої безпеки", – резюмувала Рева.