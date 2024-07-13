Дехто з росіян сидить за це: як Соловйову в етері "зірвало дах"

В етері російський пропагандист Владімір Соловйов визнав, що українські безпілотники влучають прямісінько в ціль на території Росії, завдаючи серйозних збитків. Він закликав керівництво не брехати, а нарешті почати казати правду.

Також у контексті розмови Соловйов назвав так звану "СВО" війною. Дехто з росіян сидить за такі вислови. Голова Фонду "Русь сидящая" Ольга Романова в етері 24 Каналу проаналізувала "емоційний сплеск" пропагандиста та припустила, чи зійде йому це з рук.

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Що може бути Соловйову за дискредитацію російської армії

За словами Владіміра Соловйова, його охоплює лють, коли він читає ранкові зведення російського генштабу. Там зазначають, що буцім "відбита масштабна атака безпілотників. Унаслідок падіння уламків виникло загоряння..." І далі перелічується немаленький список об'єктів, які постраждали нібито через рештки БпЛА.

"Потрібно перестати брехати. Йде війна. До цього мають бути готовими люди та міста. Повинна бути карта об'єктів, яка цікавить ворога. Необхідно зробити все, аби їх захистити. А не заспокоювати "рожевою водичкою" від безсилля, говорячи, що "усе збито, але через уламок виникла пожежа на маленькій площі, а світла нема, бо воно просто пішло". Досить дурити!", – сказав російський пропагандист.

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Перше, що приходить на думку – чи посадять Соловйова за вживання слова "війна". Адже чимало росіян через це сидять у в'язниці. На думку Романової, він ступив на шлях Ігоря Гіркіна, який перебуває за ґратами, та Євгенія Пригожина, який начебто загинув унаслідок авіакатастрофи. Варто спостерігати, до якого етапу дійде Соловйов. Водночас також можна припустити, що у такий спосіб Росія виходить на новий рівень пропаганди.

Невже з приходом Андрєя Бєлоусова (міністр оборони – 24 Канал) почали говорити правду? З якого дива?! Якщо називати речі своїми іменами, війну війною, може росіяни здивуються. Мовляв, невдовзі буде 20 з'їзд КПРС, розвінчання культу особистості, а батько виявився не батьком, а с*кою. Як відбувається зазвичай. Проте, як на мене, самодіяльність Соловйова швидко згасне,

– зазначила Ольга Романова.