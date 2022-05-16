Соловйов росіян про таке не попереджав
Джерело:фейсбук Дениса Казанського
Російські найманці, які приїхали з Росії вбивати українців на Донбас, відмовилися воювати, коли побачили, яке пекло відбувається на фронті.
Гарматне м'ясо
Спочатку вони розраховували, що українська армія розбіжиться, і не особливо чинитиме опір.
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Але побачивши, як ЗСУ перемелюють їхніх товаришів по службі, росіяни розсудливо повернулися до Росії і записали звернення, в якому заявили, що їх "використали не за призначенням" і кинули на забій.
Тепер вони скаржаться, що у них немає грошей доїхати назад додому на Камчатку і Сахалін.
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Прозріння
Потроху до окупантів починає доходити, у що вони вплуталися.
8 років по телевізору їм розповідали, що Україна здасться за три дні. Насправді вийшла безглузда м'ясорубка із тисячами загиблих.
Про таке Соловйов не попереджав.
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