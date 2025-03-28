Договорився: пропагандист Соловйов жалюгідно виправдовувався перед кадирівцями
- Соловйов розкритикував підрозділ чеченців "Ахмат" та його керівника Апті Алаудінова, але згодом вибачився перед чеченським народом.
- Конфлікт виник через інтерв'ю військкора Романа Альохіна, яке викликало обурення Соловйова.
- Соловйов намагався переконати, що його критика стосувалася лише Альохіна, а не чеченського підрозділу.
Російський пропагандист Владімір Соловйов видав порцію нових абсурдних заяв. Цього разу він не підбирав слів, описуючи підрозділ чеченців "Ахмат", а потім був змушений виправдовуватися.
"Рупор" Путіна назвав "незрозумілою субстанцією" Апті Алаудінова який керує загоном “Ахмат”, передає 24 Канал. Але вже зовсім скоро перепрошував в усього чеченському народу.
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З чого все почалося
Ще 19 березня 2024 року Соловйов розкритикував інтерв'ю військкора Романа Альохіна іншому пропагандисту. Він розповідав про свою нібито ключову роль в сумнозвісній операції "Труба", коли окупанти лізли в тил ЗСУ по газовій трубі у Суджі.
Я звертаюсь до компетентних служб, а не до цього негідника, який додумався сказати таке іноземному журналісту. Все це про що взагалі? Розмова з іноземним журналістом – це йому таке написали?,
– обурився Соловйов.
Коли відео поширилось мережею, стало ще гірше. Тоді державна пропаганда звинуватила Альохіна в тому, що він тягне ковдру на себе, адже повноважень на інтерв'ю йому ніхто не давав. Апті Алаудінов, який керує підрозділом "Ахмат", до якого входить Альохін, захистив свого бійця і сказав, що сам з ним розбереться.
Пропагандисти воюють одні з одним
Соловйов взявся переконувати, що його ставлення до "подвигу чеченців і підрозділу “Ахмат" не залежало від того, що він сказав. Підрозділ і його командира пропагандист назвав "легендарними".
Перед тим Соловйов знову обурювався діями військкора Кадирова – Романа Альохіна, зокрема тим, чому він підписав контракт з "Ахматом", прослужив там лише 23 дні й навіть отримав нагороди. Кадирівці сприйняли такі слова як особисту образу й вирішили показати, хто в Росії головний.
"Я повторюю 500 раз, що Альохін, як і інші 23 тисячі моїх добровольців, уклав 4-місячний контракт і пішов служити. Якщо його укладете ви, я воюватиму з вами", – звернувся Алаудінов до Соловйова.
Соловйов "перевзувся"
Мабуть, зрозумівши, що так говорити з кадирівцями не можна, Соловйов вирішив перепросити й запросив до себе на ефір Апті Алаудінова. Він не скупився на компліменти й лестощі, а дії ахматівців назвав "чудесними".
Але навіть цього виявилося недостатньо. Міністр Чечні Ахмед Дудаєв оприлюднив відео, у якому висловив стурбованість словами Соловйова. Він попросив пояснити їхнє значення та кому вони були адресовані.
У відповідь Соловйов знову записав відеозвернення. Пропагандист взявся пояснювати, що його критика була спрямована виключно в бік Альохіна, який кидає тінь на "бездоганну репутацію “Ахмата".
Згодом стало відомо, що контракт з Альохіним все-таки розірвали. За 23 дні служби він отримав 3 нагороди. За словами окупанта, він є цивільним управлінцем, а не військовим, тому користі від нього нібито більше в тилу.