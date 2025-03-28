Договорився: пропагандист Соловйов жалюгідно виправдовувався перед кадирівцями

Російський пропагандист Владімір Соловйов видав порцію нових абсурдних заяв. Цього разу він не підбирав слів, описуючи підрозділ чеченців "Ахмат", а потім був змушений виправдовуватися.

"Рупор" Путіна назвав "незрозумілою субстанцією" Апті Алаудінова який керує загоном “Ахмат”, передає 24 Канал. Але вже зовсім скоро перепрошував в усього чеченському народу.

Дивіться також Рупору Кремля і пропагандисту Соловйову СБУ повідомила про підозру

З чого все почалося

Ще 19 березня 2024 року Соловйов розкритикував інтерв'ю військкора Романа Альохіна іншому пропагандисту. Він розповідав про свою нібито ключову роль в сумнозвісній операції "Труба", коли окупанти лізли в тил ЗСУ по газовій трубі у Суджі.

Я звертаюсь до компетентних служб, а не до цього негідника, який додумався сказати таке іноземному журналісту. Все це про що взагалі? Розмова з іноземним журналістом – це йому таке написали?,

– обурився Соловйов.

Коли відео поширилось мережею, стало ще гірше. Тоді державна пропаганда звинуватила Альохіна в тому, що він тягне ковдру на себе, адже повноважень на інтерв'ю йому ніхто не давав. Апті Алаудінов, який керує підрозділом "Ахмат", до якого входить Альохін, захистив свого бійця і сказав, що сам з ним розбереться.

Пропагандисти воюють одні з одним

Соловйов взявся переконувати, що його ставлення до "подвигу чеченців і підрозділу “Ахмат" не залежало від того, що він сказав. Підрозділ і його командира пропагандист назвав "легендарними".

Перед тим Соловйов знову обурювався діями військкора Кадирова – Романа Альохіна, зокрема тим, чому він підписав контракт з "Ахматом", прослужив там лише 23 дні й навіть отримав нагороди. Кадирівці сприйняли такі слова як особисту образу й вирішили показати, хто в Росії головний.

"Я повторюю 500 раз, що Альохін, як і інші 23 тисячі моїх добровольців, уклав 4-місячний контракт і пішов служити. Якщо його укладете ви, я воюватиму з вами", – звернувся Алаудінов до Соловйова.

Соловйов "перевзувся"

Мабуть, зрозумівши, що так говорити з кадирівцями не можна, Соловйов вирішив перепросити й запросив до себе на ефір Апті Алаудінова. Він не скупився на компліменти й лестощі, а дії ахматівців назвав "чудесними".

Але навіть цього виявилося недостатньо. Міністр Чечні Ахмед Дудаєв оприлюднив відео, у якому висловив стурбованість словами Соловйова. Він попросив пояснити їхнє значення та кому вони були адресовані.

У відповідь Соловйов знову записав відеозвернення. Пропагандист взявся пояснювати, що його критика була спрямована виключно в бік Альохіна, який кидає тінь на "бездоганну репутацію “Ахмата".

Згодом стало відомо, що контракт з Альохіним все-таки розірвали. За 23 дні служби він отримав 3 нагороди. За словами окупанта, він є цивільним управлінцем, а не військовим, тому користі від нього нібито більше в тилу.