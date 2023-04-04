Грозиться "мочити в сортирі": Соловйов закликає помститись Україні за смерть колаборантів

У російської пропагандистської машини, схоже, остаточно "їде дах". Зокрема відомий своїми маразматичними висловлюваннями Владімір Соловйов, схоже, зрозумів, що російські злочинці тепер не мають безпечного місця ніде.

Добряче налякавшись, він заволав про "помсту." Мовляв, за знищенням колаборантів і дочки ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна "стоять українські спецслужби" і Росія має з цим щось зробити.

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Чергова доза погроз та крики про помсту:

Російський провокатор і пропагандист Владімір Соловйов звинуватив Україну у ліквідації терористів, що працювали на боці агресорів. Про це він в істериці заявив на ефірі свого шоу, де погрожував СБУ, Зеленському, ГУР та Подоляку.

Знайдемо в сортирі – і в сортирі замочимо. Коли буде знищено "терористичну організацію" – Службу безпеки України? Коли буде знищено урядовий квартал Києва, коли будуть знищені покидьки, що віддають накази від верховного бандерокомандувача, головного нациста, покидька та гн*ди, на прізвище Зеленський,

– мало не з піною з рота кричав Соловйов.

Соловйов згадав знищених ватажків так званої "ДНР" Олександра Захарченка, Михайла Толстих (позивний "Гіві"), Арсена Павлова (позивний "Моторола") та назвав їх "героями", за яких досі "не помстилися". До переліку "святих", за версією Соловйова, також потрапила дочка Дугіна, Дар'я.

Пропагандист волав, що треба всім показати "могутність російської зброї". Ймовірно, кремлівський посіпака так затривожився, бо зрозумів, що в "могутній Росії" не так вже й безпечно. Виявилося, що війна – близько, а за свої злочини агресорам рано чи пізно доведеться відповідати.

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До слова, раніше Соловйов словесно накинувся на Польщу. Він заявив, що Росія знищить усі польські міста і "не буде такою доброю, як з Україною".