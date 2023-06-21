Приїжджай у Київ, але в клітці: Соляр потужно рознесла відео Симоньян просто в ефірі
Російська пропагандистка Маргарита Симоньян випустила чергове абсурдне відео. У ньому вона вихваляє "всеблагого" Путіна та плутається у своїй брехні.
Ведуча 24 Каналу Катерина Соляр не змогла пройти повз настільки сміховинні небилиці пропагандистки Симоньян і записала на них іронічну відповідь. Вона нагадує, що всі російські злочинці, які б хотіли потрапити в Київ, мають лише один надійний маршрут до української столиці.
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Росія дізналась про секретний підрозділ ГУР
Як зазначила Соляр, не так давно на території Росії почав діяти "Загін безсмертних", який приходить до імперців уночі й не дає спати через нав'язливі ідеї. Після цього наші вороги прокидаються страшенно втомленими й ходять цілісінький день з охороною, бо їм здається, що хтось їх переслідує.
За неперевіреною інформацією, до складу загону входять Степан Бандера, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Симон Петлюра, Іван Мазепа та багато інших. Всі ці чудові люди не завжди дають про себе знати, а часом просто сидять і вичікують чергової жертви, враженої російською пропагандою.
"Російська пропагандистка Симоньян дуже переживає, що її хочуть знайти й знищити. Окей, але до чого тут Україна?", – не зрозуміла Соляр, засумнівавшись у словах Симоньян.
До чого може довести "велика місія Путіна"
Пропагандистка записала чергове відео про “вєлікую місію Путіна”. У ньому вона пообіцяла, що російсько-українська війна перекинеться на Європу і стане “міжнародною”.
Цікаво, з якого це дива Симоньян така впевнена, що російська армія туди доповзе? Що там по вашій бронетехніці, яка горить, як свічка? Чи може ви збираєтесь добиратися до Європи на Ладі, яка не заводиться з першого разу?
– не змогла зрозуміти пропагандистку Соляр.
Одним словом, як кажуть на Росії: "Нужен ли кротам свет? – Нет!"
Катерина Соляр рознесла побрехеньки Симоньян: дивіться відео
Брехнею увесь світ пройдеш, та назад не вернешся
Значуща частина відео Симоньян присвячена її "християнським мукам" від того, що в Київ прилітають російські ракети. Абсолютно хворою логікою пропагандистська приходить до думки, що, оскільки Путін "щітаєт" українців "братнім народом", то Росія не може обстрілювати своїх братів.
"Мені все одно, що там Путін щітаєт. В нього була двійка з математики, скоріш за все", – переконана ведуча.
Інакше як пояснити, чому Росія змогла знищити п’ять комплексів Patriot, в той час, як у нас їх було тільки два.
Я б, на місці росіян, не "щітала" так, як "щітає" Путін. Бо тоді вам доведеться не тільки підручники з історії переписувати, а Путінську методику в математику впроваджувати,
– не стримує своєї іронії Соляр.
Схоже, що Симоньян не дозволяють говорити усю правду. Напевно, директори програми вчасно вимикають її мікрофон. Але це і на краще, бо навряд чи такі марення можна довго слухати.
У своєму відео російська пропагандистка зізнається, що одного дня мріє приїхати до Києва – прекрасного міста з Києво-Печерською Лаврою. Соляр пообіцяла про це подумати, але на умовах України.
"Чому б Маргариті не приїхати в клітці? Не бачу проблем, щоб провести у Києві перше слухання Гаазького трибуналу", – висунула свою пропозицію ведуча.
Які події вплинули на безумство Симоньян
- Тиждень тому російська пропаганда почала проголошувати загибель Кирила Буданова. У відповідь очільник ГУР оголосив про формування "Загону безсмертних" і розповів, як йому вдалося "воскреснути".
- Також нещодавно у Києво-Печерській Лаврі вперше помолилися за гетьмана Івана Мазепу, на якого в Росії досі діє анафема, накладена Петром Першим.
- Крім того, на концерті Кобзона знову був аншлаг у вигляді понад 1000 російських військовослужбовців. Це можна вважати гарною новиною для російського автопрому.