Сомельє ресторану в Києві програв у казино майже 1,7 мільйона гривень замість закупівлі алкоголю

Користуючись довірою колег, керівництва та постійних клієнтів, 34-річний сомельє столичного ресторану брав гроші в інвесторів. Однак замість закупівлі алкоголю – програв близько 1,7 мільйона гривень у казино.

Про це у четвер, 17 липня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Чоловікові вже повідомили про підозру.

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Що відомо про схему?

Протиправну діяльність зловмисника викрили співробітники Голосіївського управління поліції. Як встановили правоохоронці, чоловік пропонував інвесторам вкладати гроші в нібито вигідну закупівлю елітного алкоголю для подальшого перепродажу VIP-клієнтам.

Сомельє запевняв, що має доступ до ексклюзивних цін та обіцяв швидкий прибуток. Однак замість придбання алкоголю витрачав кошти в онлайн-казино. Ніхто з потерпілих не отримав ані обіцяного товару, ані прибутку.

Через шахрайські дії постраждали 7 громадян, які передавали готівку особисто або перераховували кошти на банківські рахунки. Суми внесків становили близько 6 тисяч доларів США.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею про шахрайство. Йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно в Черкасах понад 1 мільйон гривень програла тренерка дитячого танцювального гуртка. Жінка витратила в казино зібрані в батьків за організацію поїздки на конкурс у Батумі кошти. Триває досудове розслідування.