"Сонце, я вдома, в Україні": як українські прикордонники поверталися з полону – зворушливе відео
Джерело:Держприкордонслужба
Україна 3 листопада звільнила з російського полону одразу 107 наших захисників. Серед них і прикордонники.
Так, з російського полону додому повернули 19 українських прикордонників. У мережі показали зворушливе відео перших кроків наших сталевих Героїв на рідній землі.
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Зворушлива історія повернення українських прикордонників
На оприлюднених кадрах наші прикордонники огорнуті рідним синьо-жовтим прапором. Захисники нарешті змогли зателефонувати рідним та зі сльозами на очах сказати найзаповітніші слова.
Сонце, я вдома, я в Україні,
– промовив один зі звільнених прикордонників.
До речі, українські захисники не стримують своїх емоцій: щиро посміхаються та обіймають побратимів. Запевняють, що готові й надалі допомагати боротися з російською навалою.
Зауважимо, що наших Героїв зустрічали у супроводі медиків. Лікарів залучають при кожному обміні полоненими.
У Державній прикордонній службі підкреслили, що довгі місяці російського полону вже позаду. Надалі на захисників чекає медобстеження та реабілітація. Втім, найголовніше те, що наші воїни вже вдома і живі.
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Перші кроки сталевих Героїв на рідній землі: дивіться відео
Що треба знати про обмін полоненими 3 листопада
Україна продовжує звільняти з ворожого полону наших захисників. Так, 3 листопада додому повернули 107 воїнів.
Зокрема, 6 офіцерів та 101 рядового і сержанта. Уповноважений з прав людини повідомив, що серед врятованих і 74 захисники "Азовсталі".
За даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Україна повернула:
- важкопоранених та лежачих з Маріуполя, із "Азовсталі";
- хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, а також з вогнепальними пораненнями різних частин тіла;
- захисників з ампутованими кінцівками та опіками;
- бійців, які не відчувають частину обличчя та мають інфіковані рани;
- навіть пораненого військового внаслідок вибуху в колишній колонії Оленівки.
Глава ОП Андрій Єрмак зазначив, що серед звільнених є бійці ЗСУ, ВМС, поліції, Нацгвардії, територіальної оборони, ДПСУ та Державної спеціально служби транспорту. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.
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