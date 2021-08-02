Сонце зникло посеред дня, з неба падав попіл: у Росії вирують масштабні лісові пожежі – відео

У російській Якутії через лісові пожежі посеред дня зникло сонце. Аномальне явище пояснили димом від стихійного лиха.

Наразі в регіоні діє режим надзвичайної ситуації. Жителям відповідних територій заборонили відвідувати ліси ще з 1 липня.

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Сергій Сівцев, заступник міністра екології, природокористування та лісового господарства республіки, підтвердив, що у деяких районах Якутії сонце зникло через дим від лісових пожеж.

У кількох районах Якутії через пожежі зникло сонце

Водночас місцевим вдалося зафільмувати незвичайне явище темряви посеред дня на відео. Відповідне аномальне явище відбулося в якутському селі Кобяй.

Окрім того, очевидцеві вдалося зняти на відео падаючий з неба попіл. Саме він та дим затягнули небо так, що видимість посеред дня була такою, як вночі.

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Також відповідне явище спостерігали в селі Багадя Кобяйського улусу. Місцеві мешканці повідомили про те, що видимість значно знизилась через густий дим, а попіл, який падав з неба, взагалі можна переплутати зі снігом.

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Водночас влада республіки звернула увагу на Кобяйський район регіону – там вирує одразу 9 лісових пожеж, площа яких становить понад 15 тисяч гектарів.

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