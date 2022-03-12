Sony Pictures призупиняє діяльність у Росії
12 березня 2022 , 14:34Читать новость на русском
Джерело:Variety
Прості росіяни все більше стикаються із санкціями Заходу за віроломне вторгнення своєї держави в Україну. Скоро за "порєбріком" будуть знову споживати тільки кіно власного виробництва.
Американська кінокомпанія Sony Pictures оголосила, що припиняє всю діяльність у Росії. Причина – вторгнення в Україну.
До теми Танк заглохне, танкісти втечуть, – Кулеба яскраво описав, що буде з економікою Росії
Виконавчий директор Sony Pictures Entertainment Тоні Вінчікерр у заяві для співробітників повідомив, що корпорація підтримує "багато компаній у всьому світі, які в цей час призупинили свою діяльність у Росії".
У Sony Pictures ухвалили перші обмеження:
- компанія відклала цифрові релізи своїх проєктів (фільму "Людина-павук. Немає шляху додому");
- заморозила операції з дистрибуції контенту на телебаченні;
- обмежила доступ російським користувачам до аніме-сервісу Crunchyroll.
Це важливо – Звернення Джо Байдена від 11 березня: дивіться відео