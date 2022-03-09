Sony припинила роботу PlayStation Store в Росії та не буде завозити туди приставки

Ще один санкційний удар по росіянах: ігрові приставки PlayStation від компанії Sony більше не привозитимуть до Росії.

Як влучно написав український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, "дуже скоро росіянам залишиться сапер на "зламаній" вінді". Більше подробиць про рішення Sony повідомили в IGN.

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Sony долучилася до антиросійських санкцій

Sony надіслала до профільних ЗМІ пресреліз, у якому мовиться, що компанія зупиняє продажі всього свого програмного та апаратного забезпечення у Росії через її вторгнення в Україну.

Sony Interactive Entertainment (SIE) приєднується до світової спільноти у закликах до миру в Україні,

– сказано у повідомленні.

Також Sony не запустить у Росії Gran Turismo 7 та зупинить там роботу PlayStation Store. Ба більше – 2 мільйонів доларів США компанія передала в ООН на допомогу українським біженцям.

це не перша компанія цього напрямку, яка ухвалила таке ж рішення: з російського ринку пішли або вдалися до інших обмежень Epic Games, CD Projekt Red, EA, Microsoft, Take-Two, Ubisoft та багато інших.

Sony, зауважимо – компанія з Японії.

Ця країна загалом багато долучилася до допомоги Україні.

От тільки згадаймо 100 мільйонів доларів допомоги через Світовий банк.

Та безліч санкцій проти Росії.

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