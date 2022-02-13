Сонячно та без опадів: погода в Україні 14 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у понеділок 14 лютого, буде досить теплою, як для зими, та погожою. Країна купатиметься в сонячному промінні. Стовпчики термометрів піднімуться вище нуля.
Синоптики обіцяють, що у День Валентина в жодній з українських областей не має бути опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться нижче нуля, проте вдень значно потепліє.
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Де в Україні буде найтепліше
Найвищі температурні показники цього дня будуть у Львівській області, Івано-Франківщині та на Одещині. Тут повітря прогріється до +6...+8. Найхолодніше – у Сумській та Харківській областях – лише +2...+4.
У решті українських регіонів ситуація приблизно однакова: температура коливатиметься у межах +3...+7.Зверніть увагу! У Києві повітря прогріється до +4...+6 градусів. Опадів киянам та гостям столиці боятись не слід.
Тим часом на високогір'ях Прикарпаття та Карпат – помірна сніголавинна небезпека. В основному синоптики оцінюють умови, як сприятливі.
В Україні очікується у понеділок суха погода, синє сонячне небо, часом красиві милі білі хмарки. Вітер буде з південного заходу, помірний,
– розповіла синоптикиня Наталка Діденко.
Погода у містах України 13 лютого
Ужгород – +5...+7
Львів – +6...+8
Івано-Франківськ – +6...+8
Тернопіль – +4...+6
Чернівці – +5...+7
Хмельницький – +4...+6
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +3...+5
Суми – +2...+4
Полтава – +3...+5
Дніпро – +5...+7
Запоріжжя – +4...+6
Донецьк – +3...+5
Луганськ – +3...+5
Харків – +2...+4
Київ – +4...+6