Сонячно, але погода – "не льотна": у всіх містах Росії скасували авіапаради

У Росії відбулись 9 травня військові паради. Проте традиційного авіашоу у небі не було. Офіційна причина, яку повідомили росіянам, погана погода. Оскільки у більшості великих міст – сонячно, це наштовхує на певні роздуми.

Позадирати голову вгору та поспостерігати за літаками та гелікоптерами не вдалось у Москві та Санкт-Петербурзі. Також обіцяного дійства не було у Самарі, Новосибірську та Єкатеринбурзі, інформує 24 канал.

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Очевидці повідомляють про гарну погоду

У Центральному військовому окрузі відзвітували: авіації не буде, бо погода не дозволяє. Також прикрились негодою і в Ростові-на-Дону, де мав бути єдиний на півдні Росії авіапарад.

Тим часом, із відеотрансляції видно, що в Москві з погодою все гаразд. Російські військові та глядачі – сухі та й над Володимиром Путіним під час його промови ніхто парасольки не тримав.

Про сонячну погоду та жодних штормових попереджень інформують і з інших російських міст. Синоптики попередили: у Санкт-Петербурзі може бути дрібний дощ, проте лише після 15:00. Так само може статись у Москві – після 12:00. Але під час параду точно світило сонце.

Раніше авіація готувалась до параду

Зазначимо, що раніше російська авіація активно готувалась до параду. При цьому деякі очевидці цих репетицій були більше нажахані, аніж вражені, судячи з постів у соцмережах.

Авіація готувалась до участі в параді / Фото з соцмереж

Літак "судного дня" міг зламатись, – ЗМІ

Ще 6 травня над Москвою ширяв так званий літак "судного дня" – на цьому повітряному судні в разі ядерного удару мало б працювати російське керівництво. Цей літак, згідно з повідомленнями російського міноборони, мав вперше взяти участь в параді з 2010 року. Таке собі нагадування, що в Росії є "ядерна кнопка". Також військове відомство обіцяло показати росіянам надзвукові винищувачі та стратегічні бомбардувальники.

Цікаву причину можливого скасування авіапараду назвали у InformNapalm з посиланням на джерела у Москві. Ймовірно, що у літака "судного дня" – неполадки. Поки що жодних підтверджень цьому немає. Проте, зауважимо, це було би справжньою халепою для Росії, яка направо і наліво розкидалась ядерними погрозами.



Літак "судного дня" так і не пролетів над Червоною площею / Фото з російських ЗМІ

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Доклались до непроведення авіапараду і ЗСУ

Зазначимо, що доклались руку до непроведення авіапараду в російських містах і українські військові. З 24 лютого вони знищили 199 ворожих літаків та 158 гелікоптерів. Два вертольоти наші захисники приземлили лише за останню добу.

Також українські воїни значно "прорідили" і ряди російської техніки. Вона участі у парадах вже брати не буде, бо, або буде здана на брухт, або полагоджена і служитиме нашому війську.

Втрати росіян у техніці у війні в Україні: станом на 9 травня

танків –1145 (+15 за останню добу),

бойових броньованих машин – 2764 (+23),

артилерійських систем – 513 (+4),

РСЗВ – 185 (+6),

засоби ППО – 87 (+1),

літаків – 199 (+0),

гелікоптерів – 158 (+2),

автомобільної техніки та автоцистерн – 970 (+9),

кораблі /катери – 12 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 377 (+17),

спеціальна техніка – 41 (+2),

крилаті ракети – 94 (+2).

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