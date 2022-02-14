Сонячно, тепло та можливе сходження лавин: погода в Україні 15 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у вівторок, 15 лютого, буде сонячною та теплою. У всіх областях у середньому буде +5...+8 градусів тепла.
Опадів не очікують ніде. Вночі ж буде морозно на всій території країни.
До теми Трасу засипало камінням: на Закарпатті знову стався зсув ґрунту та лавини
Погода в регіонах України 15 лютого
На Заході країни буде сонячно, як і на всій території. У західних областях буде найтепліше – зокрема на Івано-Франківщині та Львівщині прогнозують від 7 до 9 градусів тепла.
На декілька градусів прохолодніше буде в інших областях: +5...+7 – на Півдні та Сході країни та орієнтовно +4...+7 – у північних та центральних областях.
У Києві вдень температура прогріється до +4…+6 градусів та знизиться до -4...-6 вночі.
Окрім того, синоптики попередили, що буде помірна сніголавинна небезпека, тобто 2 рівень на:
- високогір'ї Івано-Франківської, Закарпатської областей;
- а також у горах Львівської, Чернівецької областей.
Погода у містах України 15 лютого
Ужгород – +5...+7
Львів – +7...+9
Івано-Франківськ – +7...+9
Тернопіль – +5...+7
Чернівці – +6...+8
Хмельницький – +5...+7
Луцьк – +5...+7
Рівне – +5...+7
Житомир – +5...+7
Вінниця – +4...+6
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +5...+7
Херсон – +5...+7
Сімферополь – +5...+7
Кропивницький – +5...+7
Черкаси – +5...+7
Чернігів – +3...+5
Суми – +2...+4
Полтава – +4...+6
Дніпро – +6...+8
Запоріжжя – +5...+7
Донецьк – +5...+7
Луганськ – +5...+7
Харків – +4...+6
Київ – +4...+6
Погода в Україні 15 лютого / Дані Укргідрометцентру