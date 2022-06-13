Соратник Королевської: Кириленко розповів про гауляйтера Святогірська Бандуру

Мер Святогірська Володимир Бандура, який перейшов на бік російських окупантів, був фігурантом кримінальних справ ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це в ефірі єдиного телемарафону заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає 24 канал. За його словами, Бандура був законно обраним мером.

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Є люди, які тепер говорять що потрібно було призначати когось іншого, але вони не дуже добре знають законодавство, тому що у всіх містах проходять вибори і саме цей, людиною його назвати важко, переміг на виборах восени 2020 року. Він отримав це право від громадян і був обраний на посаду міського голови,

– сказав Кириленко.

Соратник Наталії Королевської

За його словами, соратницею та керівником Бандури була членкиня партії "Опозиційна платформа — За життя" Наталія Королевська. При цьому керівництво містом і всю допомогу, надавала обласна адміністрація, навіть до повномасштабного вторгнення.

Кириленко додав, що в інтересах Володимир Бандура була тільки політична складова, і навіть під час розмови з ним він не міг отримати якусь компетентну думку з тих проблем, які відбувалися в місті, тому доводилось вирішувати їх без втручання мера.

Кримінальні справи проти Бандури

"Я чудово обізнаний, які кримінальні провадження були зареєстровані ще до 24 лютого за вказаним суб'єктом (Бандурі, – ред.) і чітко було зрозуміло, чим закінчить цей "управитель" і чим для нього закінчиться кар'єра керівника міста Святогірська. Я зараз говорю виключно про економіку, знаю, які будувалися ним за бюджетні кошти міста "садочки". У цьому напрямку ми працюємо, і результат буде незалежно від того, як він зблизився з окупантами. Результат буде і вже правоохоронці будуть здійснювати по цій справі якісь заяви. І до всіх його справ долучиться ще одна про державну зраду. Колаборанство його точно не врятує", – пояснив голова ОВА.

Також Кириленко додав, що помічається дивна тенденція, що там де є прихильність до партії ОПЗЖ, є й колаборанти.

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