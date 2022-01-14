Наслідки – небезпечніші, ніж у Грузії, – Корнієнко про визнання Росією бойовиків на Донбасі

Олександр Корнієнко переконаний, що для України наслідки визнання Росією бойовиків на Донбасі будуть більш небезпечними, ніж аналогічний сценарій у Грузії.

Перший заступник голови Верховної Ради пояснив, що це, зокрема через відкриту присутність російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Віцеспікер підкреслив, що Кремль нині такі ініціативи довіряє не провідним партіям, таким як КПРФ.

Комуністична партія – нібито опозиційна, але керована і через неї йдуть певні речі, які соромно виносити на розгляд влади,

– додав Олександр Корнієнко.

Що цьому передувало: коротко

Комуністи у державній думі Росії виступити з ініціативою про визнання бойовиків на Донбасі.

Секретар КПРФ Тайсаєв заявив, що відповідний проєкт закону вже зареєстрували та планують найближчим часом схвалити. За його словами, Кремль хоче легалізувати своїх найманців на українській території так, як зробив це у Грузії – з Південною Осетією й Абхазією.

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