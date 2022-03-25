Сотні мільярдів доларів, – радник президента пояснив, де Україна візьме гроші на відбудову

Російські окупанти продовжують знищувати українські міста та села. Проте вже є відомо, звідки Україна візьме гроші на відбудову зруйнованої інфраструктури.

Про це розповів радник президента з економічних питань Олег Устенко. Він зауважив, що будуть потрібні декілька сотень мільярдів доларів.

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Устенко: Україну треба буде відбудовувати негайно

За словами Устенка, Україну треба буде відбудовувати відразу після того, як закінчиться війна. Це треба буде робити швидко й негайно, адже ще в перший тиждень війни окупанти знищили майна приблизно на 100 мільярдів доларів.

Для того, щоб нас відбудувати треба нам самим або взагалі світовій спільноті декілька сотень мільярдів доларів,

– наголосив він.

Радник Володимира Зеленського повідомив, що перше великим джерелом поповнення фонду на відбудову України стануть 300 мільярдів заморожених доларів від Центрального банку Росії.

"Ведемо перемовини з цього приводу. Є попереднє бачення того, що гроші повністю зможуть зайти в фонд відновлення України", – запевнив Устенко.

Які ще є варіанти надходження грошей

Іншими додатковими грішми буде реалізація заарештованого матеріального майна з оточення Володимира Путіна, зазначив радник президента. Мовиться про тих людей, на кого накладені санкції.

"На вартість майна випустять боргові розписки. Ці борги продадуть на міжнародному ринку. Є багато охочих купити не тому, що на них намагатимуться заробляти, а тому що це допомога Україні. Гроші підуть у борг під конкретне майно", – роз'яснив він.

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Також Устенко підкреслив, що наразі працює група з 50 міжнародних фахівців та експертів, які здійснюють пошук майна підсанкційних осіб.

Будуть і додаткові надходження з країн та міжнародних інституцій, додає радник Зеленського. Про це вже ведуть переговори, які є успішними. "Є підтверджені заявки", – розповів він.