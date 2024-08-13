Сотні російських військових здалися в полон, – Зеленський про операцію в Курській області

Сили оборони контролюють вже 74 населених пункти в Курській області. Ба більше, успішно поповнюють обмінний фонд й сотні російських військових здаються у полон.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Він також подякував українським військовим, які виконують завдання.

Важливо Росія може готувати на Курщині провокацію з жертвами серед цивільних, – РНБО

Зеленський розповів про ситуацію в Курській області

Президент України повідомив, що протягом дня заслухав кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Так, Сили оборони продовжують збільшувати територію активних дій на території Курської області.

Наразі українські захисники контролюють 74 населених пункти в Курській області. Зеленський подякував кожному солдату, кожному командиру, які забезпечують успіх у цій операції. Також він подякував військовим, як поповнюють обмінний фонд, адже в Курській області в полон здалися сотні російських військових.

Знову дякую й усім нашим хлопцям, які поповнюють обмінний фонд – це дуже важливо для нашої держави. Вже сотні російських військових здалися в полон, і всі вони отримають гуманне ставлення – такого ставлення вони навіть у їхній же, російській, армії не мали,

– повідомив Зеленський.

Окремо президент обговорив із міністром оборони Рустемом Умєровим, представниками ВР та ОП, щоб для наших воїнів – для всіх захисників і захисниць, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, – були гарантовано й швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту. Зеленський наголосив, що це повинно відбуватися без жодної бюрократії для військових.

"Це загальна й обов'язкова політика нашої держави – наші захисники мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску", – наголосив президент у зверненні.

Окрім того, Зеленський повідомив, що на спеціальній нараді обговорив нові рішення та законодавчі ініціативи, які готують на серпень. Президент наголосив, що ці рішення посилять нашу державу, захист і суспільство. Також сьогодні відбулася зустріч робочої групи щодо української Формули миру з питань енергетичної безпеки.

Взяли участь у зустрічі представники 40 країн-партнерів і міжнародних організацій. Ми готуємо роботу – це буде онлайн-робота вже в серпні на рівні радників, яка готуватиме конкретний шлях гарантування енергетичної безпеки,

– додав Зеленський.

Резюмуючи своє звернення, президент наголосив, що нині Україні потрібно діяти так само об'єднано та ефективно, як це було і в перші тижні й місяці цієї війни, коли наша держава перехопила ініціативу.

"Зараз ми зробили так само – ми знову довели, що в будь-якій ситуації ми, українці здатні досягати своїх завдань, здатні захищати свої інтереси та свою незалежність. І ми маємо на сто відсотків використати наші досягнення. Так і буде. Зберігаємо увагу до кожного напрямку захисту нашої держави. До всіх фронтових напрямків. Що більше російської військової присутності буде знищено в прикордонні, то ближче буде мир для нашої держави та справжня безпека. Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає", – наголосив Зеленський.