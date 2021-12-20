Сотні Санта-Клаусів пробігли Мадридом, щоб допомогти потерпілим жителям Канар

Кілька сотень людей в костюмах Санта-Клауса взяли участь в благодійному забігу. Спортивну акцію влаштували в Мадриді, щоб допомогти постраждалим на Ла-Пальмі.

Пасео де ла Кастеллана, відома як "Іспанський проїзд" у Мадриді в неділю, 19 грудня, перетворилася на зимову казку. Її заполонили бігуни в традиційних червоно-білих костюмах.

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Забіг Санта-Клаусів

Із нагоди забігу Санта-Клаусів, організатори події підготували штучний сніг. Саме крізь несправжні сніжинки пробігали учасники благодійної акції.

Чимало учасників одягнули медичні маски, щоб наголосити й на потребі слідкувати за здоров'ям під час пандемії коронавірусу.

Серед бігунів були не лише Санти, а їхні помічники-ельфи. Малечі дозволили частину дистанції долати у повільному темпі.

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Виверження вулкану на Ла-Пальмі

Забіг в Іспанії влаштували, щоб зібрати гроші на підтримку мешканців острова Ла-Пальма. За останні 3 місяці Канарські острови потерпають від виверження вулкана Кумбре В'єха.

Виверження почалося 19 вересня 2021 року і тривало аж до грудня. Під кінець року Кумбре-В'єха почав заспокоюватися.

Через стихійне лихо тисячі людей змушені були покинути власні домівки. Відомо, що розпечена лава зруйнувала майже 3 тисячі будівель та 1,2 тисячі гектарів земель, зокрема бананові плантації на Ла-Пальмі.

Згідно з історичними даними, востаннє виверження вулкану на Канарах фіксували у 2011 році, коли прокинувся Ель-Єрро. Однак Кумбре-В'єха був спокійним із 1971 року.

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