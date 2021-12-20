Сотні Санта-Клаусів пробігли Мадридом, щоб допомогти потерпілим жителям Канар
Джерело:Sky news
Кілька сотень людей в костюмах Санта-Клауса взяли участь в благодійному забігу. Спортивну акцію влаштували в Мадриді, щоб допомогти постраждалим на Ла-Пальмі.
Пасео де ла Кастеллана, відома як "Іспанський проїзд" у Мадриді в неділю, 19 грудня, перетворилася на зимову казку. Її заполонили бігуни в традиційних червоно-білих костюмах.
До теми Десятки Санта-Клаусів взяли участь у запливі річкою Суар з благородною метою: промовисті фото
Забіг Санта-Клаусів
Із нагоди забігу Санта-Клаусів, організатори події підготували штучний сніг. Саме крізь несправжні сніжинки пробігали учасники благодійної акції.
Чимало учасників одягнули медичні маски, щоб наголосити й на потребі слідкувати за здоров'ям під час пандемії коронавірусу.
Серед бігунів були не лише Санти, а їхні помічники-ельфи. Малечі дозволили частину дистанції долати у повільному темпі.
Благодійний забіг Санта-Клаусів в Іспанії: дивіться відео
Виверження вулкану на Ла-Пальмі
Забіг в Іспанії влаштували, щоб зібрати гроші на підтримку мешканців острова Ла-Пальма. За останні 3 місяці Канарські острови потерпають від виверження вулкана Кумбре В'єха.Довідка. Виверження почалося 19 вересня 2021 року і тривало аж до грудня. Під кінець року Кумбре-В'єха почав заспокоюватися.
Через стихійне лихо тисячі людей змушені були покинути власні домівки. Відомо, що розпечена лава зруйнувала майже 3 тисячі будівель та 1,2 тисячі гектарів земель, зокрема бананові плантації на Ла-Пальмі.
Згідно з історичними даними, востаннє виверження вулкану на Канарах фіксували у 2011 році, коли прокинувся Ель-Єрро. Однак Кумбре-В'єха був спокійним із 1971 року.
Вулкан на Канарських островах прокинувся: що відомо
- Канарські острови є популярним туристичним місцем, однак через стихійне лихо з 19 вересня по 27 листопада туди не курсували літаки. Наприкінці останнього місяця осені авіасполучення відновили.
- Відомо, з Ла-Пальми евакуювали майже 7 тисяч людей через катаклізм, чимало з них втратили роботу.
- Розпечена лава утворила цілий півострів площею 40 гектарів в Атлантичному океані. Його зафіксували під час чергової хвилі виверження вулкану.