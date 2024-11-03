Українська ніч у Донецьку: по всьому місту з'явилися сотні жовтих і синіх стрічок

У тимчасово окупованому Донецьку увечері 3 листопада з'явилися сотні жовтих і синіх стрічок. Масштабну акцію провели активісти руху "Жовта Стрічка".

Сталося це напередодні так званого "дня народного єдінства Росії". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рух "Жовта стрічка".

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"Свято" росіян – чуже українському Донбасу

"День народного єдінства Росії" ворог відзначає 4 листопада. У "Жовтій стрічці" зауважили, що це "свято" з'явилося там на заміну дня "згоди і примирення".

Воно за своєю природою войовниче, агресивне та дуже чуже українському Донбасу. І наші люди дуже активно це показують, яку б фальшиву картинку росіяни не намагалися створити натомість,

– кажуть активісти.

Вони також повідомили, що вперше за 10 років російської окупації у Донецьку не плануються жодні масові заходи.

"Здогадуєтесь, чому?" – пише "Жовта стрічка".

У Донецьку з'явилися сотні жовтих та блакитних стрічок / Фото руху "Жовта стрічка"